Прем'єр Словаччини відвідає Україну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 28 травня проведе зустріч з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«28 травня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером», - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі, об 11:10, глави урядів України та Словацької Республіки зроблять спільні заяви для преси (онлайн).

Як повідомляється на сайті уряду Словацької Республіки, Хегер також зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Також він відвідає у Києві Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".