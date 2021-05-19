Українська громада Словаччини вшанувала пам’ять жертв геноциду кримських татар

Представники української громади разом з працівниками посольства України у Словаччині 18 травня вшанували пам’ять невинних жертв геноциду кримськотатарського народу, вчиненого в 1944 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Словацькій Республіці.

«На жаль, через 70 років після цього жахливого злочину, ми стали свідками повторення подій минулого. Сьогодні кримські татари зазнають переслідувань, ув’язнень і приниження з боку нинішньої російської окупаційної влади в Криму», – зауважили в посольстві.

У повідомленні наголошується, що найефективнішою відповіддю на дії Росії має стати деокупація Кримського півострова.

Нагадаємо, щороку 18 травня, в Україні та світі вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

Як повідомляв Укрінформ, українці греко-католики отримали настоятеля у Братиславі.

Фото: посольство України у Словацькій Республіці