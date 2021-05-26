Шмигаль обговорив із послами Євросоюзу, США та Британії впровадження реформ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив перебіг реформ в Україні з головами дипломатичних представництв Європейського Союзу, Сполучених Штатів та Великої Британії, зокрема, вдосконалення законодавства задля реалізації реформ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі

Зазначається, що на зустрічі були присутні голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс, перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр енергетики Герман Галущенко.

"Минулого тижня Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти, які необхідні для отримання макрофінансової допомоги й траншу МВФ. Наразі триває підготовка змін до другого читання. Розраховуємо, що невдовзі вони будуть ухвалені в цілому", - повідомив під час зустрічі Шмигаль.

Також Прем'єр-міністр підкреслив, що важливо тримати зв’язок з партнерами України в питаннях реалізації всіх реформ, зокрема антикорупційної, судової, корпоративної, запровадження ринку газу та електроенергії. Шмигаль відзначив, що законопроєкт щодо відповідальності за недостовірне декларування статків був поданий Президентом і ухвалений в першому читанні минулого місяця. Крім того, у першому читанні схвалений законопроєкт, який стосується діяльності Вищої ради правосуддя.

Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, і реформу корпоративного управління та роботу ринку газу. Шмигаль запевнив голів дипломатичних представництв, що впровадження ринку газу в Україні незворотне.

Як повідомлялося, 19 квітня Шмигаль провів онлайн-зустріч із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, під час якої вони обговорили протидію COVID-19, посилення торгово-економічного співробітництва та отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.