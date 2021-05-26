Шмигаль обговорив із послами Євросоюзу, США та Британії впровадження реформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі
Зазначається, що на зустрічі були присутні голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс, перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр фінансів Сергій Марченко та міністр енергетики Герман Галущенко.
"Минулого тижня Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти, які необхідні для отримання макрофінансової допомоги й траншу МВФ. Наразі триває підготовка змін до другого читання. Розраховуємо, що невдовзі вони будуть ухвалені в цілому", - повідомив під час зустрічі Шмигаль.
Також Прем'єр-міністр підкреслив, що важливо тримати зв’язок з партнерами України в питаннях реалізації всіх реформ, зокрема антикорупційної, судової, корпоративної, запровадження ринку газу та електроенергії. Шмигаль відзначив, що законопроєкт щодо відповідальності за недостовірне декларування статків був поданий Президентом і ухвалений в першому читанні минулого місяця. Крім того, у першому читанні схвалений законопроєкт, який стосується діяльності Вищої ради правосуддя.
Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, і реформу корпоративного управління та роботу ринку газу. Шмигаль запевнив голів дипломатичних представництв, що впровадження ринку газу в Україні незворотне.
Як повідомлялося, 19 квітня Шмигаль провів онлайн-зустріч із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, під час якої вони обговорили протидію COVID-19, посилення торгово-економічного співробітництва та отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.