Уряд ухвалив постанову, яка спростить доступ фермерам до експортних ринків – Шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня ухвалив постанову, яка має спростити доступ сільськогосподарських малих та середніх підприємств (МСП) до експортних ринків.

Як передає Укрінформ, про це написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм-каналі.

«Українські фермери зможуть легко дізнатися вимоги до своєї продукції на будь-якому іноземному ринку, куди він планує постачати товари. Уряд ухвалив рішення про порядок використання коштів для будівництва інспекційних постів на кордонах. Ця програма спрямована на покращення доступу українських малих та середніх аграріїв на світові ринки. На реалізацію проєкту буде спрямовано 75 млн грн», - написав Шмигаль.

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Як йдеться у пояснювальній записці до постанови «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських малих та середніх підприємств до експортних ринків», документ визначає напрями використання бюджетних коштів за такими напрямами: просування доступу сільськогосподарських МСП до ринків експорту шляхом введення в дію Інтерактивної інформаційної системи вимог до безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту; сприяння транскордонній торгівлі шляхом будівництва, обладнання і оснащення прикордонних інспекційних постів.