Україна і Словаччина мають спільну позицію у протидії будівництву Nord Stream 2 – Шмигаль

Україна і Словаччина мають спільну позицію щодо небезпеки газопроводу «Північний потік-2» для європейської безпеки та протидіятимуть його добудові.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав після зустрічі з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не можу не відзначити спільну позицію Києва і Братислави щодо політичного проєкту «Північний потік-2», який загрожує безпеці та цілісності Європейського Союзу», - заявив Шмигаль.

За його словами, активна протидія на міжнародній арені реалізації цього проєкту є спільним інтересом України і Словаччини.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер у п'ятницю, 28 травня, відвідує Україну з офіційним візитом.

Газопровід «Північний потік-2» із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене. Однак нещодавно нова адміністрація у Вашингтоні заради покращення відносин з ФРН дещо пом’якшила позицію, вивівши з-під санкцій власне компанію Nord Stream 2 AG і її керівництво.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

Фото: Урядовий портал