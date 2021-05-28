Нафтогаз закликає не допустити зняття санкцій США із Nord Stream 2

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає всі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проекту Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нафтогаз.

«Нафтогаз України» тільки частково підтримує відкрите звернення аналітичного центру Center for liberal modernity до Федерального уряду та демократичних партій Німеччини, адже вважає неприпустимим заклик щодо пошуку компромісу в частині скасування санкцій США.

«Ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації були зрозумілі. Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. В свою чергу, Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво «Північного потоку-2» і тиснутиме на США. Оскільки цей ризик був очевидним, я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження», - заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Враховуючи високу ймовірність виникнення нових загроз, Нафтогаз звертається до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти, аби негайно виступити з публічною ініціативою і закликати стратегічних партнерів та усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проекту Nord Stream-2.

"Нагадаємо, НАК підсилює управлінську команду для досягнення якісних змін у взаємодії із стейкхолдерами, проведення справжніх і складних реформ, а також пошуку нових інструментів протидії проекту "Північний потік-2", - наголошують у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 28 травня Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер під час зустрічі заявили, що переконані в тому, що проєкт газопроводу «Північний потік-2» підриває енергетичну солідарність між європейськими державами.