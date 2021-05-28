Україна найперше дізнається від США про результати зустрічі Байдена з Путіним - ОП

Президенти Росії та США Володимир Путін і Джо Байден під час двосторонньої зустрічі обговорюватимуть Україну. Офіс Президента Володимира Зеленського розраховує отримати дипломатичними каналами від американської адміністрації інформацію про їхню розмову.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

"Ми скоріше чекаємо на зустріч Зеленського і Путіна (а не Байдена і Путіна – ред.), бо це, на мій погляд, важливіше для нас, тому що Зеленський точно розуміє всі ризики, які на сьогодні склалися. Він точно розуміє, які можуть бути виходи з цієї ситуації, і це було б спілкування набагато ефективніше. Безумовно, світ чекає на зустріч Байдена і Путіна, тому що є не тільки український конфлікт сьогодні, не тільки українська тематика в порядку денному, де присутня Росія, там є багато інших тем – і Сирія, і Близький Схід, і Східна Європа, і "Північний потік-2" – наслідками яких є постійна ескалація в глобальному сенсі. Тобто Росія постійно піднімає планку жорстких пропозицій, і світу треба на це реагувати. Безумовно, Байден вважається найбільш уповноваженим переговорником з Росією у цих питаннях", - заявив радник глави ОП.

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Як зазначив Подоляк, треба "одразу відмовитися від концепції, що "Україну розбирають чи розмовляють про неї без України".

"Це не зовсім вірно, тому що світовий порядок денний і дає підстави розмовляти про якісь ескалаційні точки без присутності тієї чи іншої країни. Для нас це невигідно, але для нас це важливо, тому що і США, і Росія мають своє бачення того, як цей регіон в цілому має розвиватися. Безумовно, вони у двосторонньому форматі можуть обмінятися думками. Ми точно отримаємо інформацію, про що вони розмовлятимуть за дипломатичними каналами, закритими каналами, каналами, які має Єрмак, за медійними каналами. Безумовно, ми всю цю інформацію отримаємо, і я думаю, найперше ми отримаємо інформацію від адміністрації президента США", - розповів він.

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена й Володимира Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.