Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Путіна 16 червня

Білий дім офіційно підтвердив зустріч Байдена і Путіна 16 червня

Укрінформ
Білий дім оприлюднив офіційне підтвердження, що президенти США й Росії зустрінуться 16 червня у швейцарській столиці.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок, передає Укрінформ. 

«Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві (Швейцарія) 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США і Росією»,- зауважили в Білому домі.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше американський телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації вказав у якості можливих дат зустрічі президентів США й Росії 15-16 червня.

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Саме в цей період президент Байден планував здійснити своє турне до Європи.

Фото: Getty Images

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