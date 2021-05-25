ЗМІ назвали дату і місце зустрічі Байдена та Путіна
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
За даними телеканалу, на цьому тижні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван був відправлений до Женеви для узгодження деталей з російською стороною.
Співрозмовники зауважують, що формат та теми для обговорення на зустрічі президентів ще фіналізуються.
В Білому домі відмовилися коментувати інформацію про місце зустрічі президентів доти, поки не буде опрацьовано всі деталі.
Зазначається, що це буде перша зустріч Байдена з Путіним після того, як він був обраний президентом США. Глава Білого дому раніше вже зустрічався з Путіним, коли був віцепрезидентом США.
Як повідомляв Укрінформ, президент Байден підтвердив, що його адміністрація працює над організацією зустрічі з Путіним у період європейського турне глави Білого дому, запланованого на першу половину червня. Водночас місце запланованої зустрічі досі на офіційному рівні не назване.
Видання Politico із посиланням на колишніх високопоставлених чиновників американської адміністрації повідомило, що зустріч президентів США й Росії може відбутися в одній із країн Західної або Центральної Європи.
До цього переліку входить тріо країн, які зазвичай приймають такі зустрічі: Швейцарія, Фінляндія й Австрія. Водночас колишні американські чиновники та аналітики заявляють, що не слід виключати й інші столиці. Серед них - Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) і навіть Баку (Азербайджан).
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