ЗМІ назвали дату і місце зустрічі Байдена та Путіна

Зустріч президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Женева.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За даними телеканалу, на цьому тижні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван був відправлений до Женеви для узгодження деталей з російською стороною.

Співрозмовники зауважують, що формат та теми для обговорення на зустрічі президентів ще фіналізуються.

В Білому домі відмовилися коментувати інформацію про місце зустрічі президентів доти, поки не буде опрацьовано всі деталі.

Зазначається, що це буде перша зустріч Байдена з Путіним після того, як він був обраний президентом США. Глава Білого дому раніше вже зустрічався з Путіним, коли був віцепрезидентом США.

Як повідомляв Укрінформ, президент Байден підтвердив, що його адміністрація працює над організацією зустрічі з Путіним у період європейського турне глави Білого дому, запланованого на першу половину червня. Водночас місце запланованої зустрічі досі на офіційному рівні не назване.

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Видання Politico із посиланням на колишніх високопоставлених чиновників американської адміністрації повідомило, що зустріч президентів США й Росії може відбутися в одній із країн Західної або Центральної Європи.

До цього переліку входить тріо країн, які зазвичай приймають такі зустрічі: Швейцарія, Фінляндія й Австрія. Водночас колишні американські чиновники та аналітики заявляють, що не слід виключати й інші столиці. Серед них - Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) і навіть Баку (Азербайджан).

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