США та Росія провели консультації з питань безпеки перед зустріччю Байдена й Путіна

Радник з питань нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван та секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев провели консультації з питань двосторонніх відносин у контексті запланованої зустрічі президентів двох країн.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому, передає Укрінформ.

«Зустріч стала логічним продовженням недавніх дискусій, проведених у Рейк'явіку між державним секретарем Блінкеном та міністром закордонних справ Лавровим. Дискусія стала важливим кроком у підготовці до запланованого саміту, дата й місце проведення якого будуть оголошені пізніше»,- зазначається в повідомленні.

У Білому домі назвали дискусії - попри значні розбіжності - конструктивними, що дозволило сторонам «краще зрозуміти позиції». Вказується, що обговорення стосувалося «широкого кола питань, що входять до взаємних інтересів, з високим пріоритетом до тематики стратегічної стабільності».

У Вашингтоні висловили впевненість, що з РФ можна досягти взаємоприйнятних рішень у низці сфер. Крім того, зазначається, що нормалізація американсько-російських відносин відповідає інтересам обох країн та сприятиме глобальній передбачуваності й стабільності.

Водночас, як заявила під час пресбрифінгу речниця Білого Дому Джен Псакі, Салліван і Патрушев обговорили інцидент із примусовою посадкою пасажирського літака в Мінську з метою арешту опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як повідомляв Укрінформ, під час загострення військово-політичної ситуації навколо України минулого місяця президент США Байден запропонував Путіну провести зустріч влітку в Європі. Минулого тижня підготовка до неї обговорювалася в Рейк’явіку на рівні глав МЗС двох країн.