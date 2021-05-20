Зустріч Байдена і Путіна: Зеленський вважає головною загрозою зняття санкцій з Nord Stream 2

Президент Володимир Зеленський вважає можливість зняття санкцій з Nord Stream 2 головною загрозою майбутньої зустрічі Президентів Сполучених Штатів і Росії.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зеленський переконаний, що зустріч Джозефа Байдена і Володимира Путіна потрібна. Разом з тим Президент підкреслив, що під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена, який відбувся на початку травня, було домовлено узгоджувати питання України з українською стороною.

“Президент Байден знає мою позицію. Ми її обговорювали з держсекретарем Сполучених Штатів Америки, що вони питання українські будуть обговорювати тільки в тому просторі і тій “адженді” яку будуть узгоджувати з нами”, - поінформував він.

Водночас, глава держави не відкидає можливості порушення питань попри на згадані домовленості. Головний ризиком, на його думку, є можливість зняття санкцій з Nord Stream 2 Сполученими Штатами у результаті домовленостей чи тиску з боку Росії.

“Там майже 95% добудовано. Майже 5% всього залишилося. Я вважаю, що це буде програш Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що це буде програш особистий Президента Байдена. Я це говорю відкрито, відверто. Це (зняття санкцій з Nord Stream 2, якщо таке станеться – ред.) буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації і новий перерозподіл сил і впливу”, - зазначив Зеленський.

Президент звернув увагу на відсутність єдиної думки з цього питання у партнерів України, і в Сенаті та Конгресі США зокрема.

“Це серйозна гра. Це не просто про енергетичну безпеку. На таке можуть піти Сполучені Штати, якщо вони розмінюються на щось дуже-дуже серйозне. І мене бентежить ця ситуація. Скажу вам відверто”, - наголосив глава держави.

Як повідомлялося, у квітні Байден під час телефонної розмови запропонував Путіну провести зустріч у третій країні в найближчі місяці.