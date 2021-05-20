Зеленський каже, що кейс війни на сході України - найскладніший у світі

Президент Володимир Зеленський запевняє, що робить усе можливе, щоб не допустити заморожування війни на сході України.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Президент наголосив, що 99% у вирішенні питання окупованих територій залежить від Росії, але питання про недопущення заморожування конфлікту - це той 1%, на якому зараз зосереджуються зусилля Зеленського.

"Ми чіпляємось за цей відсоток, повірте, сильно... щоб не заморозити конфлікт. Бо простіше заморозити, ми це розуміємо, в цьому не буде "зради", - прокоментував Президент.

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Зеленський також назвав кейс війни на Сході одним із найскладніших у світі. "У нас шахова партія, в якій ви одразу, не зважаючи на те, що ви білі, були з половиною фігур", - додав він.

Зеленський також запевнив, що точно розуміє, що робить.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський наголошує, що наразі немає іншого формату для переговорів щодо деескалації на сході України, ніж Нормандський.

Також Зеленський вважає, що Франція та Німеччина останнім часом трохи послаблюють свої позиції щодо Росії. Президент України вважає, що підтримка України у вирішенні ситуації на Донбасі з боку міжнародних партнерів, зокрема Франції і Німеччини, має бути сильнішою.