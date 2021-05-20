Іншого формату, ніж «Норманді», наразі немає — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що наразі немає іншого формату для переговорів щодо деескалації на сході України, ніж Нормандський.

Про це він заявив на пресконференції в четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чому не зупиняємо Нормандський формат? Тому що іншого майданчика поки що немає”, - сказав Зеленський.

Зеленський звернув увагу на зупинку зустрічей у Нормандському форматі. Президент вважає, що це спричинено пандемією коронавірусу. Водночас він підкреслив, що “питання плану “А” ще не закрите”.

“Більше того, наші європейські партнери повністю підтримують Нормандський формат і не бачать альтернативи”, - додав Глава держави.

Президент України також очікує прямої розмови з Президентом Росії Володимиром Путіним і розглядає варіант залучення Сполучених Штатів до переговорів.

“Я вважаю, що крім Нормандського формату, буде пряма розмова з президентом Російської Федерації, а крім прямої розмови з президентом Російської Федерації я бачу ще формат з залученням Сполучених Штатів Америки в цю дискусію. У якому форматі? Поки що не готовий про це говорити”, - зазначив Зеленський.

На його думку, ймовірність ескалації ситуації на сході України завжди присутня, що не дозволяє ризикувати та просто сказати “давайте забудемо план “А”, давайте йти за планом “Б”.

“Ми бачимо зараз дуже повільне зменшення кількості військових Російської Федерації. Вони відходять дуже-дуже повільно. Це ми бачимо. Поки що 3,5 тисячі в Криму і все. А інші, на жаль, на місці. Серйозна ситуація. Я думаю, що така напруга може бути до кінця навчань військових. Як мінімум, до вересня місяця”, - спрогнозував Президент.