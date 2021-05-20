Зеленський вважає, що Франція та Німеччина послаблюють тиск на Росію

Президент Володимир Зеленський вважає, що Франція та Німеччина останнім часом трохи послаблюють свої позиції щодо Росії.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що будемо йти далі у нормандському форматі. У мене була зустріч з президентом Макроном, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше... Я вважаю, що вони останнім часом трішки послаблюють свої позиції щодо Росії", - зазначив Зеленський.

Він додав, що таке послаблення пов'язане з економічною ситуацією, з тиском всередині Франції та Німеччини та тиском бізнесу щодо санкцій. "У Німеччині є також економічний тиск через санкційну політику щодо Північного потоку-2", - додав Президент.

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Зеленський наголосив, що вирішення питання війни, деокупації наших територій залишається пріоритетним.

Він додав, що постійно відбуваються онлайн-зустрічі Тристоронньої контактної групи, але через пандемію коронавірусу ускладнилась ситуація для зустрічі лідерів нормандського формату, тому "тут немає просування вперед"

Крім того, Зеленський зауважив, що домовленості ТКГ про відкриття КПВВ в Щасті та Золотому є важливими в гуманітарному аспекті.

Як повідомлялося, у четвер, 20 травня, Президент Володимир Зеленський проводить пресконференцію на державному підприємстві "Антонов".