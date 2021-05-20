Зеленський вважає видачу російських паспортів в ОРДЛО першим кроком до анексії
Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема», - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи вважає він російську паспортизацію тимчасово окупованих територій фактично анексією.
Як повідомлялося, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО та громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.
Згідно з офіційними даними російської сторони, наразі паспорт РФ видано вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України. Відповідно до заяв з російського боку, до кінця 2021 року в ОРДЛО може бути видано вже близько 1 млн таких незаконних російських паспортів. При цьому представники російського уряду та парламенту вже неодноразово заявляли, що тепер РФ повинна «захищати», у т.ч. збройним шляхом, людей на сході України, які у незаконний шлях отримали російські паспорти.
Євросоюз та США неодноразово висловлювали глибоку стурбованість щодо видачі Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.