Зеленський вважає видачу російських паспортів в ОРДЛО першим кроком до анексії

Президент України Володимир Зеленський вважає видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій першим кроком до анексії.

Про це він сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це точно перший крок, тому що те ж саме відбувалося в Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. І це велика проблема», - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи вважає він російську паспортизацію тимчасово окупованих територій фактично анексією.

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Як повідомлялося, у 2019 році президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО та громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

Згідно з офіційними даними російської сторони, наразі паспорт РФ видано вже майже 530 тисячам жителів окупованих територій сходу України. Відповідно до заяв з російського боку, до кінця 2021 року в ОРДЛО може бути видано вже близько 1 млн таких незаконних російських паспортів. При цьому представники російського уряду та парламенту вже неодноразово заявляли, що тепер РФ повинна «захищати», у т.ч. збройним шляхом, людей на сході України, які у незаконний шлях отримали російські паспорти.

Євросоюз та США неодноразово висловлювали глибоку стурбованість щодо видачі Росією паспортів в ОРДЛО, що суперечить Мінським домовленостям і є очевидним порушенням суверенітету України.