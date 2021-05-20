Зеленський заперечує «чужоземний вплив» на Україну

Президент Володимир Зеленський закликає вірити в Україну як незалежну країну, а також вірити у владу як незалежну від чужоземних впливів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Зеленський заявив на пресконференції.

«Питання - феномен меншовартості наш. Ми завжди думаємо, що хтось приїхав, що пан Президент Сполучених Штатів Байден відправив держсекретаря і вони мені сказали, щоб я через РНБО вводив санкції проти тих чи інших кримінальних авторитетів чи ще щось, щоб я запровадив закон проти олігархів. То ви дуже погано думаєте про мене. І це питання саме меншовартості, нам завжди хочеться думати, що хтось і якийсь великий дядько керує Україно. Так було, при мені так не буде», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, пресконференція Зеленського з нагоди 2-ї річниці президентства проходить на державному підприємстві «Антонов».