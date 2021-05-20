Зеленський заявив, що зарано говорити про другий термін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі зарано говорити про балотування на другий термін.

Про це він сказав на пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рано відповідати", - сказав Президент на запитання щодо ймовірності його балотування на посаду Президента на другий термін.

Велика прескоференція Президента України/ Фото: Євген Котенко

Як повідомляв Укрінформ, в Офісі Президента зазначали, що Зеленський ще остаточно не визначився, чи братиме участь у наступних президентських виборах.

Раніше, восени минулого року, заступник глави ОП Кирило Тимошенко припускав, що Зеленський може піти на другий президентський термін, оскільки дійшов висновку, що одного президентського терміну замало, щоб відбудувати країну.

Сам глава держави на пресконференції у травні 2020 року заявив, що подумає над тим, щоб балотуватися на другий термін, якщо бачитиме велику підтримку своїх дій з боку народу.