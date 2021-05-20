Президент: Гройсмана, Яценюка або Тимошенко у владі не побачите

Президент України Володимир Зеленський не має наміру запрошувати у свою команду Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка і Юлію Тимошенко - політиків, які свого часу обіймали посаду прем'єр-міністра та мають великий політичний досвід.

Про це Зеленський сказав на пресконференції у четвер, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи розглядає він таку можливість, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко, то таких людей із таким досвідом ви не побачите (у владі – ред.)», - зазначив Зеленський.

Він переконаний, що чинний уряд, враховуючи складні часи, працює непогано. «Я вважаю, що у часи COVID, економічної кризи та війни вони дуже непогано працюють. Моя філософія та політика Прем'єр-міністра полягає в тому, що нічого страшного, якщо та чи інша персона, той чи інший міністр не може виконувати повністю 100-відсотково свої обов'язки чи те, що він або вона обіцяє. Тоді пропонуємо Раді звільнити того чи іншого міністра та замінити на іншого» - сказав глава держави.

Він наголосив, що «нові обличчя», які прийшли працювати у владу з початку його президентської каденції, вже також мають певний досвід і залишаються працювати заради держави.

Як повідомляв Укрінформ, пресконференція Президента Володимира Зеленського проходить на державному підприємстві «Антонов». Попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.