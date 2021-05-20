Президент каже, що Криклій і Петрашко залишаються в команді

Ексміністр інфраструктури Владислав Криклій та ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко залишаються в команді.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції.

"Криклій залишається в діючій нашій команді. До пана Криклія в принципі багато питань немає, але нам треба швидко будувати Україну. Це стосується не тільки доріг, це стосується катастрофи на "Укрзалізниці" це стосується Адміністрації морських портів, це стосується державно-приватного авіаперевізника. Є багато речей, які не з'явилися", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що запитання були не тільки до міністра інфраструктури, а і до його команди.

"Вони повинні були це зробити, я вважаю, що вони не змогли, я вважаю, що вони не встигли. Часу у мене немає", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що у нього вже відбулася зустріч з Владиславом Криклієм після його звільнення, і скоро він займе нову посаду.

Стосовно Олександра Кубракова, якого ВР призначила на посаду міністра інфраструктури, Зеленський зауважив, що це він дійсно показав "серьйозний результат у профільних інфраструктурних проєктах". Саме тому його було призначено на цю посаду.

За його словами, в команді залишиться й ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, який відповідатиме за земельну реформу

"Пан Петрашко також залишиться на тій чи іншій посаді в нашій команді, але буде відповідати суто за дуже важливу реформу в Україні. Він буде залишатися в Офісі Президента і буде відповідати та координувати земельну реформу і допомагати Лещенку (Роману Лещенку - міністру аграрної політики та продовольства - ред.)", - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів.

Верховна Рада на засіданні у четвер, 20 травня, призначила Кубракова на посаду міністра інфраструктури. До цього Кубраков з листопада 2019 року був головою Державного агентства автомобільних доріг.