Рада звільнила Петрашка з посади глави Мінекономіки

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок звільнила Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За відповідне рішення проголосували 280 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, до Верховної Ради 14 травня надійшла заява про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, який очолював міністерство з 17 березня 2020 року.

17 травня депутати від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді заявили, що в голосуванні за призначення нового міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підтримуватимуть кандидатуру Олексія Любченка.

Олексій Любченко – голова Державної податкової служби з 29 квітня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України.

За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів.