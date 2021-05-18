Корнієнко допускає, що звільнення трьох міністрів - не останні кадрові зміни в уряді

Голова партії, перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко допускає, що відставки міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я - це не останні кадрові зміни в уряді.

Про це він сказав у коментарі журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Я допускаю, що не останні (кадрові перестановки в уряді - ред.)», - сказав Корнієнко.

Водночас, він не уточнив, яких ще міністрів можуть замінити.

«Будемо дивитися, давайте з цими трьома справимося», - зазначив депутат.

Раніше заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук теж зазначила журналістам, що звільнення трьох міністрів - це не останні кадрові зміни в Кабміні. Вона зауважила, що весь уряд у відставку відправляти ніхто не збирається і додала, що наразі йдеться лише про заміну трьох міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Народні депутати від фракції «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок підтримали призначення кандидатур Олександра Кубракова, Олексія Любченка і Віктора Ляшка на посади міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я відповідно.