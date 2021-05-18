Голосування за відставку Степанова у Раді не буде монолітним – депутатка

Заступник голови фракції партії «Слуга народу» у Верховній Раді Євгенія Кравчук прогнозує, що голосування за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова в залі парламенту не буде монолітним.

Таку думку Кравчук висловила в коментарі журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, 226 голосів на табло Верховної Ради буде за відставку Степанова. Яка конкретно кількість - побачимо вже при голосуванні. Дійсно, це не буде монолітне голосування, на жаль. Мені дуже прикро, що ми дійшли до цієї ситуації, коли дискусії переходять в сесійну залу, коли немає монолітного голосування. Так само ми бачили, що комітету забракло одного голосу для ухвалення рішення. Зрештою, саме голосування в залі є важливим», - сказала депутат.

Євгенія Кравчук зауважила, що депутати, які не підтримують звільнення Степанова, можуть не проголосувати за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я, і додала, що особисто підтримує відставку Степанова і призначення Ляшка.

Заступник голови фракції партії «Слуга народу» повідомила, що голосування за призначення на посади, які будуть вакантними після звільнення трьох міністрів, відбудеться в четвер на пленарному засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Народні депутати від фракції «Слуга народу» на своєму засіданні в понеділок підтримали призначення кандидатур Олександра Кубракова, Олексія Любченка і Віктора Ляшка на посади міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я відповідно.