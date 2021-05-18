«Євросолідарність» голосуватиме за звільнення Степанова

Народні депутати від «Європейської солідарності» голосуватимуть за звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров‘я на позачерговому засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це депутат із фракції «Євросолідарність» Ахтем Чийгоз повідомив журналістам у Верховній Раді.

«Ми ставили підписи за те, щоб звільнити Степанова, тому, думаю, що ми будемо голосувати за його відставку», – сказав Чийгоз.

Депутат також повідомив, що «Євросолідарність» перед пленарним засіданням парламенту обговорить, як голосуватиме щодо відставки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

«Ми зараз між собою на фракції вирішимо, як голосувати за відставку Криклія і Петрашка. Я думаю, що теж підтримаємо. Я збираюся підтримувати», - додав Чийгоз.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 16.00. На ньому планується розгляд трьох кадрових питань. Зокрема, звільнення міністра охорони здоров‘я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Подання про відставку Степанова надійшло до Верховної Ради 14 травня від Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля. Основною причиною звільнення Степанова є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу, зазначив глава уряду.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашка та міністра інфраструктури Криклія.