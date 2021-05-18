Залишати ключові міністерства без очільників зараз неможливо – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що залишати ключові міністерства без очільників зараз неможливо.

Про це він сказав у ефірі "Свобода слова на ICTV", передає кореспондент Укрінформу.

"Говорячи сьогодні про можливі звільнення і призначення, ми повинні чітко розуміти, хто прийде на місце того чи іншого міністра, якщо він буде звільнений. Крім цього, ми повинні знати, в який термін він очолить міністерство. Знову залишати ключові міністерства, зокрема, Міністерство охорони здоров‘я, Міністерство економіки, Міністерство інфраструктури, з урахуванням усіх тих програм та викликів, які стоять перед державою, точно неможливо. Це відповідальність перед парламентом і перед владою в цілому", – сказав Разумков.

Спікер також зауважив, що його не влаштовує "підхід Уряду до призначення міністрів", зокрема, зловживання призначеннями виконувачів обов‘язків міністрів.

"Коли людина – виконувач обов‘язків, вона навряд виконує ці обов‘язки добре", – аргументував Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що 18 травня планується проведення позачергового засідання парламенту для розгляду кадрових питань в уряді.

Ангеліна Страшкулич