Рада розгляне відставки Степанова, Петрашка і Криклія у вівторок

Верховна Рада розгляне відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив у ефірі "Свобода слова на ICTV", передає кореспондент Укрінформу.

"Завтра зранку я видам розпорядження про скликання позачергового засідання. Воно буде заплановано на 16.00. Як було запропоновано ініціаторами позачергового засідання, розглядатимемо відставки трьох міністрів, Степанова, Криклія та Петрашка", — повідомив спікер.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада призначить нових очільників міністерств на пленарному засіданні в четвер, 20 травня.

"Я впевнений, що ми зможемо закінчити розгляд поправок до законопроєкту №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" – ред.), і вже в четвер на пленарному засіданні на вакантні посади міністрів парламент має призначити нові кандидатури", – сказав Разумков.

Спікер підкреслив, що "затягувати з цим питання точно не варто". Водночас він зауважив, що перш ніж робити прогнози, варто дочекатися результатів голосування парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що 18 травня планується проведення позачергового засідання парламенту для розгляду кадрових питань в уряді.