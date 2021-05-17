«Слуги народу» підтримали кандидатури на посади трьох міністрів

Народні депутати від фракції "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок підтримали призначення кандидатур Олександра Кубракова, Олексія Любченка і Віктора Ляшка на посади міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу за результатами засідання фракції у понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"Замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова. Замість міністра економіки пана Петрашка запропонована кандидатура пана Любченка. Пан Любченко пропонується міністром економіки - першим віцепрем'єром. Коли у відрядженні чи на лікарняному Прем'єр-міністр, то фактично це виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра. Замість пана Степанова - пан Ляшко", - поінформував Арахамія.

Читайте також: Комітет Ради не підтримав подання про відставку Степанова

Він уточнив, що призначення всіх трьох міністрів очікується в четвер.

Як повідомляв Укрінформ, до Верховної Ради 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра інфраструктури Владислава Криклія (очолював міністерство з 29 серпня 2019 року) та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка (очолював міністерство з 17 березня 2020 року).

Олександр Кубраков – політичний діяч, у листопаді 2019 року очолив Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор).

Олексій Любченко – голова Державної податкової служби з 29 квітня 2020 року.

Віктор Ляшко - заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що у вівторок, 18 травня, планується проведення позачергового засідання парламенту для розгляду кадрових питань в уряді.