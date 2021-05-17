Степанов перерахував свої здобутки і запевнив – «все тільки починається»

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що його боротьба за високі зарплати для медиків ішла врозріз з ідеологією політиків.

Як передає Укрінформ, про це Степанов повідомив у своєму відеозвернені у Фейсбуці.

"Моя боротьба за високі зарплати і соціальні гарантії медиків ішла врозріз з їхньою ідеологією лікаря-кріпака, який перебуває у повній залежності від медичних бюрократів. Моя форма якісного медичного забезпечення, в якій за українцем ходить здоров'я, а не гроші, не відповідала їхньому уявленню марнотратства, а мої рішення лікувати українців в Україні – їхній звичці до самозбагачення і паразитування", – сказав Степанов.

Він додав, що завжди дотримувався позиції, що здоров'я нації не можна ставити у залежність від інших проєктів. Міністр зауважив, що раніше не зважав на підкилимні ігри проти нього, але події останніх днів змусили його висловитися відверто.

"Чи програна битва? Ні. Все тільки починається", – написав Степанов у Фейсбуці.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Планується, що подання буде розглянуте у сесійній залі 18 травня.

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що однією з причин подання Прем'єр-міністра на звільнення Степанова стало питання постачання вакцин від коронавірусу.