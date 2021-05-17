Рада планує позачергово розглянути відставки Степанова, Криклія і Петрашка

На поточному пленарному тижні планується проведення щонайменше одного позачергового засідання Верховної Ради, де розглянуть звільнення трьох міністрів.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

“На цьому тижні в нас планується щонайменше одне позачергове засідання, а можливо і більше. Перше позачергове засідання - з такою пропозицією звернулася партія “Слуга народу” ще в п’ятницю. Сьогодні були видані підписні листи, сьогодні йде збір підписів. Це позачергове засідання буде стосуватися трьох речей: це кадрові питання — два міністри написали заяву за власним бажанням — це пан Криклій (міністр інфраструктури - ред.) і пан Петрашко (міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - ред.). І є подання Прем’єр-міністра України щодо пана Степанова. Я думаю, що або сьогодні ввечері або завтра зранку, якщо будуть зібрані необхідні 150 підписів, буде скликане позачергове засідання о 16:00, як зазвичай, і ми зможемо розглянути ці важливі для Кабінету Міністрів питання”, - сказав спікер.

Разумков зауважив, що на такому засіданні потрібно заслухати міністрів, зрозуміти їхню позицію та почути звіт про зроблену роботу, помилки і здобутки.

“Щоб приймаючи відповідні рішення, ми чітко розуміли, що є підставою (для відставки - ред.) і за що ми повинні дякувати, а за що, можливо, висловлювати іншу позицію”, - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.