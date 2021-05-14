Рада планує розглянути заяви про відставку Петрашка і Криклія у вівторок - депутат

Питання відставки міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія Верховна Рада розгляне на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Кадрові питання будуть розглянуті у вівторок на позачерговому засіданні", - написав він.

Качура також поінформував, що в понеділок увечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому розглянуть кандидатури на посади міністра економіки і міністра інфраструктури.

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Напередодні голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі одного з телеканалів повідомив, що фракція "СН" на засіданні в понеділок обговорить питання ймовірності відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Політик зазначив, що у фракції є народні депутати, які підтримують це, а є й такі, хто виступає категорично проти.

Як повідомляв Укрінформ, прессекретар Голови Верховної Ради Ольга Туній раніше поінформувала, що до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.