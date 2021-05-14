Шмигаль просить Раду звільнити Степанова

До Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прессекретар Голови Верховної Ради Ольга Туній у Фейсбуці.

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання Прем’єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова", - написала Туній.

Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю, 14 травня, прессекретар Голови Верховної Ради Ольга Туній поінформувала, що до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Як повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура, основними претендентами на посади міністрів економіки та інфраструктури є Олексій Любченко та Олександр Кубраков.