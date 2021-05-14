Депутат розповів, ким можуть замінити Петрашка і Криклія

Основними претендентами на посади міністрів економіки та інфраструктури є Олексій Любченко та Олександр Кубраков.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Качура у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Стали відомі прізвища основних претендентів. На посаду міністра економіки пропонують Олексія Любченка. На посаду міністра інфраструктури - Олександра Кубракова», - написав Качура.

Любченко нині очолює Державну податкову службу, а Курбаков - Укравтодор.

У п’ятницю, 14 травня, прессекретар Голови Верховної Ради Ольга Туній поінформувала, що до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Планується, що Верховна Рада розгляне питання відставки міністрів на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня.