«Слуги» не обговорюють відставку уряду чи окремих міністрів – Корнієнко

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді не обговорює питання про відставку уряду чи окремих очільників міністерств.

Про це заявив голова партії, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу «СН».

«На сьогодні немає офіційних пропозицій по заміні того чи іншого урядовця. Є багато чуток про те, що зміни можливі чи десь обговорюються. Ніхто з урядовців не є вічним. Але станом на сьогодні пропозицій по заміні когось із урядовців, які б набрали 226 голосів «за», – немає», – наголосив Корнієнко.

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Уточнюється, що окремі представники фракції ініціювали постанову про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

«Проте, вивчивши питання, вони відкликали проєкт постанови. Відповідна заява на ім’я голови Верховної Ради вже написана», - сказав голова партії.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія раніше розповів, що фракція «СН» на засіданні в десятих числах травня обговорить питання ймовірної відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Крім того, Арахамія анонсував ще декілька кадрових перепризначень в уряді. Однак депутат не уточнив, кого це може стосуватися.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що станом на 29 квітня до парламенту не надходило пропозицій від Кабінету Міністрів щодо кадрових перестановок в уряді.

Як повідомлялося, 28 квітня фракція «Голос» у Верховній Раді повідомила, що зібрала необхідних 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту для розгляду питання про відставку Максима Степанова.