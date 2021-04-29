Разумков не виключає позачергової Ради для розгляду питання відставки Степанова після 18 травня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що позачергове засідання парламенту для розгляду проєкту постанови, ініційованої фракцією "Голос", щодо відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова може відбутися вже після 18 травня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на брифінгу в четвер.

"Внести таку пропозицію на розгляд Голови Верховної Ради вони можуть у будь-який момент. У мене буде три дні на скликання позачергового засідання, але ми розуміємо, що зараз іде Пасха. Після цього в нас 9 травня, і я не впевнений, що всі народні депутати будуть знаходитися в Києві, скоріш за все, вони поїдуть працювати в округи, головне, щоб працювати в округи, які знаходяться на території нашої держави. Я не впевнений, що колеги будуть намагатися скликати позачергове засідання в цей період. Якщо й буде така ініціатива, скоріш за все (їм видніше), це відбудеться вже після того, як ми повернемося до пленарних засідань Верховної Ради України, тобто з 18 травня" - сказав Разумков.

Водночас він зауважив, що зазначений проєкт постанови передбачає не відставку міністра Степанова, а звернення до Кабміну з відповідною пропозицією.

"Пропозиція конкретно в цій постанові - звернутися до уряду з приводу того, щоб вони внесли подання на звільнення міністра. Я думаю, що Верховна Рада самостійно повинна визначатися щодо призначення і звільнення міністрів", - зазначив Голова ВР.

Коментуючи свою оцінку діяльності Максима Степанова, Разумков зазначив, що ситуацію з вакцинацією населення сьогодні не можна віднести до великих досягнень.

"Але, давайте будемо відвертими, це не лише проблема міністра або його заступників. Це проблема і Кабінету Міністрів, це проблема і Верховної Ради, всієї - і влади, і опозиції - тому що всі також є частиною влади, навіть якщо це опозиційна фракція. Цю відповідальність треба розділяти", - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що фракція "СН" на засіданні в десятих числах травня обговорить питання ймовірної відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Крім того, Арахамія анонсував ще декілька кадрових перепризначень в уряді. Однак депутат не уточнив, кого це може стосуватися.

Як повідомлялося, 28 квітня фракція "Голос" у Верховній Раді повідомила, що зібрала необхідних 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту для розгляду питання про відставку Максима Степанова.