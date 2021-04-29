Разумков не виключає позачергової Ради для розгляду питання відставки Степанова після 18 травня
Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер сказав на брифінгу в четвер.
"Внести таку пропозицію на розгляд Голови Верховної Ради вони можуть у будь-який момент. У мене буде три дні на скликання позачергового засідання, але ми розуміємо, що зараз іде Пасха. Після цього в нас 9 травня, і я не впевнений, що всі народні депутати будуть знаходитися в Києві, скоріш за все, вони поїдуть працювати в округи, головне, щоб працювати в округи, які знаходяться на території нашої держави. Я не впевнений, що колеги будуть намагатися скликати позачергове засідання в цей період. Якщо й буде така ініціатива, скоріш за все (їм видніше), це відбудеться вже після того, як ми повернемося до пленарних засідань Верховної Ради України, тобто з 18 травня" - сказав Разумков.
Водночас він зауважив, що зазначений проєкт постанови передбачає не відставку міністра Степанова, а звернення до Кабміну з відповідною пропозицією.
"Пропозиція конкретно в цій постанові - звернутися до уряду з приводу того, щоб вони внесли подання на звільнення міністра. Я думаю, що Верховна Рада самостійно повинна визначатися щодо призначення і звільнення міністрів", - зазначив Голова ВР.
Коментуючи свою оцінку діяльності Максима Степанова, Разумков зазначив, що ситуацію з вакцинацією населення сьогодні не можна віднести до великих досягнень.
"Але, давайте будемо відвертими, це не лише проблема міністра або його заступників. Це проблема і Кабінету Міністрів, це проблема і Верховної Ради, всієї - і влади, і опозиції - тому що всі також є частиною влади, навіть якщо це опозиційна фракція. Цю відповідальність треба розділяти", - підкреслив він.
Як повідомляв Укрінформ, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що фракція "СН" на засіданні в десятих числах травня обговорить питання ймовірної відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Крім того, Арахамія анонсував ще декілька кадрових перепризначень в уряді. Однак депутат не уточнив, кого це може стосуватися.
Як повідомлялося, 28 квітня фракція "Голос" у Верховній Раді повідомила, що зібрала необхідних 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту для розгляду питання про відставку Максима Степанова.