Радуцький каже, що Степанова звільняють через постачання COVID-вакцин

Питання постачання в Україну вакцин від COVID-19 є однією з причин подання Прем'єр-міністра на звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це журналістам біля Верховної Ради в понеділок сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент Укрінформу.

"Одна з причин рішення Прем'єр-міністра про заміну міністра (охорони здоров'я Максима Степанова – ред.) – це якраз та інформація, яку ми кожного дня отримували по постачанню (вакцин від коронавірусу – ред.)", – сказав він.

Радуцький також зазначив, що подання Прем'єр-міністра щодо звільнення Степанова профільний комітет буде розглядати у понеділок о 16:00. Туди запрошені очільник уряду Денис Шмигаль і сам Степанов.

Радуцький додав, що особисто він підтримує відставку Степанова.

"Має бути фахова людина, яка буде 100% виконувати завдання Міністерства охорони здоров'я", - зазначив він.

Фракція партії "Слуга народу" на засіданні о 18:15, крім звільнення Степанова, обговорить також питання відставок міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.