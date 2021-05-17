Комітет Ради не підтримав подання про відставку Степанова

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Про це на засіданні комітету сказав його очільник Михайло Радуцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді визначитися шляхом голосування щодо підтримки чи непідтримки подання Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я", - оголосив Радуцький.

Цю пропозицію підтримали 14 членів комітету.

Водночас комітет не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова: "за" проголосувало 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні комітету назвав основною причиною подання на звільнення Степанова незадовільні темпи вакцинації.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.