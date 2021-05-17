Шмигаль назвав головну причину подання на звільнення Степанова

Основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Основна причина подання, звичайно, - це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично, постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації», - сказав очільник уряду.

За його словами, щотижня на рівні Президента відбувалися наради з цього питання, на яких глава МОЗ давав обіцянки про терміни постачання вакцин проти коронавірусу, запевняв, що препарати будуть і щеплення проводитимуться.

«Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я та міністра як менеджера», - заявив глава уряду.

Крім того, за його словами, неможливо ігнорувати позицію парламентаріїв, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку міністра охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Планується, що подання буде розглянуте у сесійній залі 18 травня.

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що однією з причин подання Прем'єр-міністра на звільнення Степанова стало питання постачання вакцин від коронавірусу.

28 квітня фракція "Голос" у Верховній Раді повідомила, що зібрала 150 підписів, необхідних для проведення позачергового засідання парламенту для розгляду питання про відставку Максима Степанова.