Відставку Степанова підтримають понад 250 депутатів – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримають 250-270 народних депутатів.

Про це Арахамія сказав на брифінгу за результатами засідання фракції у понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"Мій прогноз - завтра в залі буде десь 250-270 голосів (за відставку Степанова - ред.)", - сказав депутат.

Він додав, що фракція "Слуга народу" дасть приблизно 200 голосів за відставку Степанова.

Арахамія уточнив, що під час голосування за нових кандидатів на посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра інфраструктури та міністра охорони здоров'я буде одноголосна підтримка від партії "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Водночас комітет не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова: "за" проголосувало 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти.

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До парламенту 14 травня надійшли і заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що у вівторок, 18 травня, планується проведення позачергового засідання парламенту для розгляду кадрових питань в уряді.