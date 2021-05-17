Степанов заперечує, що переговори про закупівлю вакцин почались у грудні 2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що фінансування медицини має бути пріоритетним при формуванні державного бюджету.

Про це він повідомив під час засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що фінансування медицини повинне бути збільшене в рази. Я переконаний у цьому. Коли ми говоримо про складання бюджету, то медицина повинна бути у пріоритеті", - сказав Степанов.

Він запевнив, що відстоював збільшення фінансування медицини при розгляді проєкту держбюджету-2021 у Комітеті з питань бюджету.

Також Степанов заперечив тезу народної депутатки Ольги Стефанишиної ("Голос") щодо початку переговорів про закупівлю вакцин проти коронавірусу у грудні 2020 року. Міністр заявляє, що переговори почалися у липні минулого року. "У мене є відповідні документи щодо переговорів", - аргументував Степанов.

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Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Планується, що подання буде розглянуте у сесійній залі 18 травня.

Основною причиною внесення подання у Верховну Раду щодо звільнення міністра охорони здоров'я Степанова Шмигаль назвав незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусної інфекції.