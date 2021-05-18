Депутати відправили Криклія у відставку

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України.

За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, до Верховної Ради 14 травня надійшла заява про відставку від міністра інфраструктури Владислава Криклія, який очолював міністерство з 29 серпня 2019 року.

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17 травня депутати від фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді заявили, що в голосуванні за призначення нового міністра інфраструктури підтримуватимуть кандидатуру Олександра Кубракова.

Олександр Кубраков у листопаді 2019 року очолив Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор).