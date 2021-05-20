Зеленський прокоментував зміну керівництва у Нафтогазі

Зміна керівництва НАК "Нафтогаз" дозволить компанії уникнути цьогоріч збитків.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства, передає Укрінформ.

"У НАК "Нафтогаз" є керівник — уряд України. Нафтогаз повинен наповнювати бюджет згідно з їхніми обіцянками і їхніми планами роботи. НАК "Нафтогаз" показав мінус 11 млрд грн збитків у цьому році... Уряд прийняв рішення, як головний акціонер Нафтогазу, змінити керівництво, і сьогодні поставлена задача, я впевнений, що ми це побачимо, що збитків в 11 млрд грн не буде", - сказав він.

За словами Президента, для уникнення збитків компанії закриються приватні офіси і засоби масової інформації, які фінансувалися для лобіювання НАК "Нафтогаз".

"Там великі гроші. І це заплатите не ви, не я, а всі громадяни України", - сказав Зеленський.

Він також назвав некоректною інформацією про зменшення прибутку компанії у цьому році у порівнянні з 2019 роком.

"Прибуток 2019 року в більшості був через домовленість мою особисто з президентом (Росії Володимиром — ред.) Путіним при свідках — канцлер Меркель, і пан президент Французької Республіки. І за допомогою наших юристів і того ж Вітренка і Коболєва на той час, коли 3 млрд дол. США прийшло в наш бюджет у 2019 році. Ось із чого іноді складаються прибутки тих чи інших компаній", — сказав він.

Президент вважає, що наразі не повинно бути ніяких запитань стосовно зміни керівництва Нафтогазу, оскільки державна кампанія має бути прибутковою.

Як повідомлялося, уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

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Компанія "Нафтогаз України" назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

Уряд закликав наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.

3 травня 2021 року незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у своєму листі до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявили, що призначення Вітренка на посаду голови правління НАК відбувалося за наявності в останнього ознак конфлікту інтересів.

Посли країн "Великої сімки" закликали Кабінет Міністрів швидко досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" задля незалежного виконання її обов’язків.

19 травня стало відомо, що Кабінет Міністрів подовжив на рік контракти з п’ятьма членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України".