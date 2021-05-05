У Нафтогазі пояснили прибуток у понад ₴12 мільярдів за перший квартал

Чистий прибуток НАК “Нафтогаз України” за перший квартал становив 12,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Там посилаються на дані неаудійованої й неконсолідованої звітності компанії (тобто, дані ще можуть уточнювати).

Основною причиною покращення фінансового результату Нафтогазу називають значне підвищення цін на природний газ на європейському та українському ринках порівняно як із вартістю ресурсу у попередньому кварталі, так і в січні-березні минулого року.

“На жаль, сталість таких фінансових результатів національної компанії залишається під питанням, зокрема, через невирішеність фінансових проблем у всьому ланцюгу транспортування, розподілу й постачання газу кінцевим споживачам. За згаданий період ці традиційні проблеми лише посилились. Тому, як національна компанія, ми проактивно пропонуватимемо свою допомогу державі для розв’язання цих проблем”, - наголосив голова правління НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко.

"Ми очікували, що "Нафтогаз" стане прибутковим у першому кварталі. Радий повідомити, що чистий прибуток у першому кварталі 2021 року становить 12,6 млрд грн. Чистий прибуток за той же період 2020 року становив 3,2 млрд грн”, - написав у Фейсбуці, коментуючи роботу групи компаній у січні-березні, фінансовий директор Нафтогазу Петер ван Дріл.

За його словами, бізнес-середовище демонструє явні ознаки відновлення за вищих цін й активнішого попиту, ніж торік.

“Очікуваний результат свідчить про нашу стійкість завдяки покращенню прибутковості три квартали поспіль", - додав ван Дріл.

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Як повідомляв Укрінформ, чистий консолідований збиток Групи Нафтогаз у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.