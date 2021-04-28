Кабмін звільнив Коболєва і призначив Вітренка головою правління Нафтогазу
Про це повідомляє Урядовий портал, передає кореспондент Укрінформу.
"З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України», представників держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича. Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників. Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.
У повідомленні пресслужби Кабміну зазначається, що під час засідання уряду було розглянуто звіт про діяльність державної компанії "Нафтогаз" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною.
Як повідомлялося, у березні 2020 року Кабмін продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 4 роки, до березня 2024 року. Коболєв був призначений керівником "Нафтогазу" в березні 2014 року.
Вітренко у період з листопада 2018 року до липня 2020 року був виконавчим директором Нафтогазу. У грудні минулого року був призначений т.в.о. міністра енергетики. Його кандидатуру на посаду міністра енергетики тричі виносили на голосування у Верховній Раді, але відповідні проєкти постанов не набирали необхідної кількості голосів.