Кабмін звільнив Коболєва і призначив Вітренка головою правління Нафтогазу

Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає кореспондент Укрінформу.

"З 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК «Нафтогаз України», представників держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», а також голови правління Коболєва Андрія Володимировича. Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників. Також прийнято рішення про обрання та призначення з 29 квітня 2021 року Вітренка Юрія Юрійовича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.

У повідомленні пресслужби Кабміну зазначається, що під час засідання уряду було розглянуто звіт про діяльність державної компанії "Нафтогаз" у 2020 році. Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною.

Як повідомлялося, у березні 2020 року Кабмін продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 4 роки, до березня 2024 року. Коболєв був призначений керівником "Нафтогазу" в березні 2014 року.

Вітренко у період з листопада 2018 року до липня 2020 року був виконавчим директором Нафтогазу. У грудні минулого року був призначений т.в.о. міністра енергетики. Його кандидатуру на посаду міністра енергетики тричі виносили на голосування у Верховній Раді, але відповідні проєкти постанов не набирали необхідної кількості голосів.