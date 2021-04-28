Коболєв каже, що не писав заяву про відставку з Нафтогазу

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв стверджує, що не писав заяву про відставку зі своєї посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Про «звільнення» дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав», - написав Коболєв.

Раніше низка ЗМІ повідомила про його відставку з посади голови правління «Нафтогазу». Офіційного повідомлення Кабінету Міністрів про відставку наразі немає.

Як повідомлялося, чистий консолідований збиток групи компаній “Нафтогаз” у 2020 році становив 19 млрд грн.