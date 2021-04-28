Коболєв каже, що не писав заяву про відставку з Нафтогазу
Укрінформ
Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв стверджує, що не писав заяву про відставку зі своєї посади.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Про «звільнення» дізнався з новин. Коментувати не можу. Жодних заяв не писав», - написав Коболєв.
Раніше низка ЗМІ повідомила про його відставку з посади голови правління «Нафтогазу». Офіційного повідомлення Кабінету Міністрів про відставку наразі немає.
Як повідомлялося, чистий консолідований збиток групи компаній “Нафтогаз” у 2020 році становив 19 млрд грн.