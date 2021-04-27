За 2020 рік Нафтогаз зазнав ₴19 мільярдів збитків – Коболєв

Чистий консолідований збиток групи компаній “Нафтогаз” у 2020 році становив 19 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, презентуючи звіт про результати роботи групи за минулий рік.

Він назвав низку причин такого негативного результату. По-перше, це – світова коронавірусна та фінансова кризу.

“Глобальна нафтогазова індустрія торік потрапила у “червону зону” в сенсі негативних результатів. Що не оминуло й український ринок природного газу. Ми бачили рекордно низькі ціни. Вартість газу протягом літнього періоду на Українській енергетичній біржі провалювалася (з урахуванням ПДВ) до рівня, меншого, ніж 2 700 грн за 1 тис. кубометрів, що є нечувано низькою ціною для багатьох останніх років. Ціни на європейських ринках так само були супернизькими”, - нагадав Коболєв.

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По друге, за словами керівника групи «Нафтогаз», загальна економічна криза, поміж іншого, вплинула на обсяги споживання природного газу, а головне, на рівень оплати за нього. Саме це Коболєв вважає ще одним з ключових чинників, що негативно вплинули на результати діяльності групи.

По-третє, збитку всієї групи посприяло те, що з її складу вийшов історично найбільш прибуткового дивізіон — сегменту транспортування газу, який, поміж іншого, включає транзит газу українською ГТС.

“Після анбандлігну за цей сегмент відповідає окремий оператор, прибутки якого не впливають на фінансовий результат НАК “Нафтогаз України”, - пояснив Коболєв.

Усе це й призвело до того, що консолідований збиток групи “Нафготаз” у 2020 році сягнув 19 млрд грн.

“Це перший наш збиток, починаючи з 2015 року. Проте, не все так погано. Бачимо велику відмінність між ситуацією 2014 року, коли “Нафтогаз” мав рекордний збиток. Торік наші платежі до бюджету становили 140 млрд грн. Прибуток від звичайної (операційної) діяльності - 3,2 млрд грн. І насправді у такий складний рік цей прибуток (з урахуванням відділення оператора ГТС) навіть дещо зріс”, - похвалився Коболєв.

Також він нагадав, що на кінець попереднього року на рахунках “Нафтогазу” було майже 50 млрд грн. За перший квартал нинішнього року ця сума зросла на 10 млрд грн. Очікуваний прибуток від операційної діяльності за перший квартал 2021 року, за словами Коболєва, буде доволі значним. Утім, конкретних цифр він не назвав.