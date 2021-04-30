Вітренко назвав умови для зниження цін на газ

НАК “Нафтогаз України” у ринковий економічно обґрунтований, спосіб формуватиме умови для зниження цін на газ на українському ринку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час першої на новій посаді пресконференції розповів голова правління компанії Юрій Вітренко.

“Я завжди був прибічником економічно обґрунтованих цін”, - заявив Вітренко.

Він зазначив, що за різних умов є різний рівень такого економічного обґрунтування. І завдання національної компанії – формування умов для зниження вартості ресурсу. Поміж чинників, які цьому сприятимуть Вітренко назвав збільшення власного газовидобутку, і запевнив, що відповідне завдання одразу ставитимуть перед АТ “Укргазвидобування”.

“Також працюватимемо над тим, щоб увесь ланцюжок надходження газу власного видобутку до українських споживачів був максимально спрощеним і прозорим, щоб не було зайвих посередників і надбудов. В такий спосіб і формуватимуться умови для того, щоб економічно обґрунтована ціна була якомога нижчою”, - поділився планами голова правління Нафтогазу.

Поміж інших завдань, виконання яких допоможе знизити рівень цін, Вітренко назвав продовження юридичного тиску на російського газового монополіста.

“Використовуватимемо усі юридичні можливості для того, щоб Газпром не зловживав панівним становищем на ринку Східної і Центральної Європи, де Україна наразі закуповує газ. Щоб і на цьому ринку рівень цін був нижчим. А це залежить від того, чи дасть Газпром європейським покупцям російського газу перенести точки передачі палива на українсько-російський кордон. Це залежить від того, чи розблокує Газпром експорт газу з Центральної Азії. Відповідно, більше ресурсу надходитиме на європейський ринок. Це для України добре, адже вона отримає більше доходів від транзиту. До того ж, на європейському ринку сформується нижча, вигідніша для нас ціна”, - підсумував Вітренко.