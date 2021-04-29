Вітренко запевняє, що не планував очолювати Нафтогаз

Вітренко запевняє, що не планував очолювати Нафтогаз

Укрінформ
Глава НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко запевнив, що не планував очолювати компанію.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це не була моя ініціатива.Чесно кажучи, я (у 2020 році) вже вирішив, що все - сторінка моєї роботи в "Нафтогазі" перегорнута. Але виявилося, що це не так просто. Зауважу, що я з "Нафтогазу" йшов багато разів: у 2003 році, потім у 2005-му, потім у 2008-му, у 2009-му ... - тобто разів п’ять, щоб ви розуміли. І кожен раз думав, що це вже точно востаннє! Але бачите, як виявилося, не востаннє", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що пропозиція очолити компанію йому надійшла від Президента і Прем'єр-міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

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Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Компанія «Нафтогаз України» назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

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