Вітренко запевняє, що не планував очолювати Нафтогаз

Глава НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко запевнив, що не планував очолювати компанію.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це не була моя ініціатива.Чесно кажучи, я (у 2020 році) вже вирішив, що все - сторінка моєї роботи в "Нафтогазі" перегорнута. Але виявилося, що це не так просто. Зауважу, що я з "Нафтогазу" йшов багато разів: у 2003 році, потім у 2005-му, потім у 2008-му, у 2009-му ... - тобто разів п’ять, щоб ви розуміли. І кожен раз думав, що це вже точно востаннє! Але бачите, як виявилося, не востаннє", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що пропозиція очолити компанію йому надійшла від Президента і Прем'єр-міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

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Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Компанія «Нафтогаз України» назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.