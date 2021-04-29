Колективам Міненерго та Нафтогазу представили нових керівників

Колективам Міненерго та Нафтогазу представили нових керівників

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Укрінформ
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов представив колективу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України новопризначеного керівника Германа Галущенка.

Як передає Укрінформ, про це урядовець написав у Телеграмі.

«Представив колективу міністра енергетики та вугільної промисловості України Германа Валерійовича Галущенка. Вітаю пана Германа в урядовій команді, бажаю наснаги та плідної праці задля процвітання нашої країни», - зазначив Немчінов.

Він також повідомив, що представив колективу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у якості голови правління Юрія Вітренко.

«Колективу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» представив у якості голови правління - Юрія Вітренко. Перед вами складні виклики, які потребують професійного підходу та виваженості рішень», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у четвер, 29 квітня, на пленарному засіданні призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Герман Галущенко з травня 2020 року був віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

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Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Фото: Олег Немчінов / Телеграм

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