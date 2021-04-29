Колективам Міненерго та Нафтогазу представили нових керівників

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов представив колективу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України новопризначеного керівника Германа Галущенка.

Як передає Укрінформ, про це урядовець написав у Телеграмі.

«Представив колективу міністра енергетики та вугільної промисловості України Германа Валерійовича Галущенка. Вітаю пана Германа в урядовій команді, бажаю наснаги та плідної праці задля процвітання нашої країни», - зазначив Немчінов.

Він також повідомив, що представив колективу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у якості голови правління Юрія Вітренко.

«Колективу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» представив у якості голови правління - Юрія Вітренко. Перед вами складні виклики, які потребують професійного підходу та виваженості рішень», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у четвер, 29 квітня, на пленарному засіданні призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Герман Галущенко з травня 2020 року був віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

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Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Фото: Олег Немчінов / Телеграм