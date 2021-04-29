У Держдепі США прокоментували зміну керівництва Нафтогазу

У Держдепі США прокоментували зміну керівництва Нафтогазу

Укрінформ
Повага до принципів корпоративного управління та чесного і прозорого призначення управлінців в енергетичному секторі повинна бути ключовою на правильному шляху України до реформ.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері написав речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні службовців в енергетичному секторі - в урядових чи державних підприємствах - є ключовим фактором для підтримки довіри до відданості України реформам», - зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався із повідомлень ЗМІ.

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