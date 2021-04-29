У Держдепі США прокоментували зміну керівництва Нафтогазу
Як передає Укрінформ, про це у Твітері написав речник Державного департаменту США Нед Прайс.
«Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні службовців в енергетичному секторі - в урядових чи державних підприємствах - є ключовим фактором для підтримки довіри до відданості України реформам», - зазначив він.
Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform.— Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався із повідомлень ЗМІ.