У Держдепі США прокоментували зміну керівництва Нафтогазу

Повага до принципів корпоративного управління та чесного і прозорого призначення управлінців в енергетичному секторі повинна бути ключовою на правильному шляху України до реформ.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері написав речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності при призначенні службовців в енергетичному секторі - в урядових чи державних підприємствах - є ключовим фактором для підтримки довіри до відданості України реформам», - зазначив він.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався із повідомлень ЗМІ.