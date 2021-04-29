Рада призначила Галущенка міністром енергетики

Верховна Рада підтримала призначення віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка міністром енергетики.

За відповідне рішення проголосували 305 депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, представники партії «Слуга народу» ще 22 квітня обговорили його кандидатуру на посаду міністра енергетики. Пізніше, 26 квітня, фракція почала збирати підписи за призначення Галущенка. А через два дні підтримав його і Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Галущенко є віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом» з травня 2020 року. У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

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Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.