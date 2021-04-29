Шмигаль просить Раду підтримати кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль просить Верховну Раду підтримати кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Про це він зазначив під час виступу в парламенті, передає кореспондент Укрінформу.

"Прошу підпримати таке подання", - сказав Прем'єр-міністр.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Як повідомлялося, Герман Галущенко з травня 2020 року є віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

Для результативного голосування в Раді необхідно не менше 226 голосів депутатів.