Шмигаль просить Раду підтримати кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики
Про це він зазначив під час виступу в парламенті, передає кореспондент Укрінформу.
"Прошу підпримати таке подання", - сказав Прем'єр-міністр.
Раніше Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.
Як повідомлялося, Герман Галущенко з травня 2020 року є віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.
Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.
Для результативного голосування в Раді необхідно не менше 226 голосів депутатів.